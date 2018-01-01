В Днепре осквернили памятник на месте захоронения участников революции

В украинском городе Днепр осквернен памятник участникам большевистской революции, погибшим в 1917-1919 годах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, украинские радикалы в день рождения Степана Бандеры 1 января нанесли на памятник надписи "позор" и "слава УПА" (организация запрещена в РФ), а мемориальные доски с фамилиями погибших облили красной краской. Ответственность за этот акт вандализма уже взяла на себя украинская праворадикальная группировка "С14".

Памятник находится в месте захоронения. Он был открыт в 1958 году и реконструирован в 1975-м. Монумент высотой 8,5 метра представляет собой несколько чугунных фигур на постаменте: рабочего, идущего в атаку с развернутым знаменем и пистолетом в руке, солдата, матроса и студента.

Как сообщает городской информационный портал Dnepr.news, в мае прошлого года активисты начали собирать подписи под петицией о демонтаже памятника, но смогли получить только две из 900 необходимых для ее рассмотрения.