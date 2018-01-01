В Германии два человека погибли из-за фейерверков

Два жителя немецкого города Бранденбург погибли в новогоднюю ночь, запуская фейерверки.

Как сообщили местные полицейские в Twitter, жертвами стали 19-летний молодой человек и 35-летний мужчина.

В то же время, по данным ТАСС, в Берлине в травмпункт с ожогами из-за новогодних фейерверков обратился 21 человек.

Большое число пострадавших зафиксировано и во французском Страсбурге. Здесь неосторожное общение с петардами привело к ранению двух десятков человек, трое тяжело пострадали. Отмечается, что во Франции торговля фейерверками и петардами запрещена, но местные жители ездят в соседнюю Германию и, несмотря на жесткий контроль, привозят пиротехнику.