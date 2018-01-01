В Греции ввели налог на пластиковые пакеты

В супермаркетах Греции пластиковые пакеты станут платными - в этой стране введен экологический налог. За один пакет нужно будет доплачивать четыре евроцента, а через год она вырастет более чем вдвое - до девяти евроцентов.

Такая мера введена, чтобы ограничить использование полиэтиленовых пакетов, так как они сильно загрязняют окружающую среду. Греческое правительство будет стимулировать утилизацию таких мешков, а также применение многоразовых сумок и пакетов.

Сейчас бутылки и полиэтиленовые стаканы составляют одну из главных экологических проблем в мире, так как на их разложение уходят если не сотни, то десятки лет, они загрязняют леса, моря и берега.

По подсчетам ученых, в мировой океан каждый год попадает от 4,8 до 12,7 миллиона тонн пластика. По мнению экспертов, пластик может содержать четверть рыбы, обитающей в Средиземном море.