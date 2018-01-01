В Киеве на шествие националистов вышли 1000 человек

Число участников факельного шествия в Киеве по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры увеличилось до 1000 человек. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко.

Агентство уточняет, что участники шествия националистов с зажженными факелами продвигаются от памятника Шевченко до площади Независимости. Акция носит мирный характер.

Всего по случаю годовщины со дня рождения лидера запрещенной в РФ Организации украинских националистов и одного из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (также запрещена в РФ) на Украине запланировано проведение 54 мероприятий. Напомним, вышеназванная армия в годы ВОВ воевала на стороне фашистских войск.