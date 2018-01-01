В России создается реестр чиновников, уволенных за коррупцию

Лица, уволенные с госслужбы с 1 января за утрату доверия, будут внесены в специальный реестр коррупционеров. Такая мера предусмотрена законом о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, которые регулируют использование государственных информационных систем на государственной службе РФ, котлорый вступил в силу с 1 января 2018 года.

Попасть в ресстр могут сотрудники прокуратуры, силовых ведомств, таможни и пр. В этой базе данных разместят информацию о госслужащих, уволенных за коррупционные правонарушения.

Данные будут храниться в течение пяти лет либо до момента смерти включенного в список лица. Кроме того, сведения уберут из реестра, если отменен акт, на основании которого чиновника включили в перечень коррупционеров.