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01.01.2018 12:48
Рубрика: Экономика

В России заработала система tax free

Текст: Татьяна Шадрина

Иностранные туристы теперь могут вернуть себе налог на добавленную стоимость (НДС) при выезде из России. С 1 января в РФ заработала система tax free, которая дает возможность при пересечении границы оформить возврат 18% от суммы покупки свыше 10 тысяч рублей.

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
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До 1 октября в стране будет действовать так называемый временный порядок компенсации НДС. Позже планируется запустить электронную автоматизированную систему, которая в дальнейшем позволит сделать возврат этого налога "безбумажным". В любом случае от внедрения этой системы выиграют и торговые предприятия, которым также полагается налоговый вычет в сумме НДС от покупки, проведенной через систему tax free. Но на первом этапе все документы в налоговую придется представлять самим и по большей части в бумажном виде.

При этом речь не идет о продажах автомобилей, алкогольных и табачных изделий, топлива, поскольку для подакцизных товаров в законе сделано исключение. Не смогут воспользоваться системой и граждане пяти стран, входящих в Евразийский экономический союз.

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