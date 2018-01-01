В России заработала система tax free

Иностранные туристы теперь могут вернуть себе налог на добавленную стоимость (НДС) при выезде из России. С 1 января в РФ заработала система tax free, которая дает возможность при пересечении границы оформить возврат 18% от суммы покупки свыше 10 тысяч рублей.

До 1 октября в стране будет действовать так называемый временный порядок компенсации НДС. Позже планируется запустить электронную автоматизированную систему, которая в дальнейшем позволит сделать возврат этого налога "безбумажным". В любом случае от внедрения этой системы выиграют и торговые предприятия, которым также полагается налоговый вычет в сумме НДС от покупки, проведенной через систему tax free. Но на первом этапе все документы в налоговую придется представлять самим и по большей части в бумажном виде.

При этом речь не идет о продажах автомобилей, алкогольных и табачных изделий, топлива, поскольку для подакцизных товаров в законе сделано исключение. Не смогут воспользоваться системой и граждане пяти стран, входящих в Евразийский экономический союз.