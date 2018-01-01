В США лотерейный автомат выдавал только выигрышные билеты

В Южной Каролине невероятный сбой в работе лотерейного автомата едва не стоил организаторам розыгрыша 20 млн долларов.

В течение двух часов местные жители приобретали исключительно выигрышные билеты с рядами одинаковых символов, которые могли принести игрокам по 500 долларов. Некоторые, выявив ошибку, брали по десятку билетов. Одна местная жительница потратила 100 долларов, чтобы "набрать" выигрыш на 18 тысяч.

Впрочем, получить деньги счастливым "победителям" не удалось. Организаторы лотереи признали билеты недействительными и отказались выплачивать выигрыши, передает РИА Новости. По всей видимости, такое решение разочарует тех покупателей лотереи, которые приобрели выигрышные билеты в других автоматах. Началось расследование причин инцидента.