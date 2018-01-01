В Турине четверо ранено в результате взрывов в новогоднюю ночь

В пригороде итальянского города Турин четыре человека ранены в результате трех взрывов самодельных бумажных бомб в новогоднюю ночь.

По данным агентства ANSA, рваные раны и ожоги получили 17-летний марокканец и 45-летняя женщина марокканского происхождения, 83-летний и 61-летний итальянцы. Всем им придется провести на больничной койке от 7 до 12 дней. Кроме того, бомба повредила четыре припаркованные машины, разбиты окна в тридцати домах.

Как уточняет издание La Stampa, бомбы были сделаны из бумаги и оставлены в мусорных ящиках. Прибывшие на место ЧП карабинеры и пожарные обнаружили еще 12 неразорвавшихся взрывных устройств, а также два патрона. Правоохранительные органы выясняют, кто изготовил бомбы и привел их в действие.