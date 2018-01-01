Владимир Путин пришел в студию программы "Время"

1 января программа "Время" отмечает свой полувековой юбилей - 50 лет в эфире. Праздничный выпуск на Первом канале ведет журналист и глава Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов. В юбилейной программе много сюрпризов, но главный - в студию пришел президент РФ Владимир Путин. Жители столицы и Центрального региона смогут увидеть праздничный юбилейный эфир как обычно в 21.00. А на Дальнем Востоке и в некоторых других регионах выпуск уже показали.

"Это не только праздник вашего большого коллектива, даже не только праздник российского телевидения и Первого канала, безусловно, это праздник всей страны", - сказал президент. "Потому что за эти 50 лет программа "Время" стала безусловно лидером информационных программ в нашей стране", - пояснил он. Глава государства полагает, что эту программу "и за границей внимательно, с интересом и с удовольствием смотрели и смотрят".

Путин отметил, что за годы существования программы "здесь выросла целая плеяда замечательных, очень талантливых людей".

"Мы всегда - я в том числе - всегда любовались и радовались блестящему русскому языку, всегда это была на самом высоком уровне работа всего технического персонала". Президент назвал "Время" "замечательной школой кадров для телевидения", так как "почти на всех каналах почти все информационщики вышли из программы "Время".

"Самое главное, на мой взгляд, во всей этой большой 50-летней истории - это то, что программа "Время" не просто очень информационно насыщенная, она в известной степени всегда была и остается эталоном надежности", - подчеркнул глава государства. Для примера он привел недавно изданную Российской академией наук Большую российскую энциклопедию, которую сравнивали с "Википедией, другими источниками, интернетом".

"Всегда в любом деле, в информационном деле тем более, всегда важен эталон надежности, всегда важен эталон достоверности и своевременности информации", - уверен Путин. И добавил: "Вот всем этим критериям в полном объеме всегда отвечала и отвечает программа "Время".

Он признался, что старается увидеть "Время" в прямом эфире.

"Но дела, конечно, на первом месте, и дела я не могу себе позволить отбросить. Но я стараюсь построить график так, чтобы, если есть хоть какая-то возможность, посмотреть в прямом эфире. Но если нет, то смотрю в записи", - рассказал президент. И заметил: "Хотя я не знаю почему, вроде бы ничего не меняется, но в прямом эфире как-то интереснее".

Эту часть расшифровки сюжета приводит агентство ТАСС, а полностью выступление президента можно будет посмотреть на ТВ. Тем более, что у экранов, наверняка, соберется немаленькая аудитория - юбилейный выпуск программы "Время" выходит в эфир после шоу "Лучше всех", где собраны лучшее номера. Напомним, что, согласно рейтингам, именно это шоу смотрели больше всех и - да - оно превзошло по показателям в минувшем году даже саму программу "Время". Хотя такое случается не часто. Обычно, "Время" - всегда впереди.

Справка "РГ"

Первый выпуск информационной программы "Время" зрители увидели пятьдесят лет назад, 1 января 1968 года. Сегодня репортажи для телепрограммы "Время" снимают в 22 корпунктах в России и 12 корпунктах за рубежом, а над сюжетами программы работают почти 70 корреспондентов. Начиная с 1972 года, ее постоянный хронометраж (30 минут) и время выхода в эфир (21.00) не менялись.