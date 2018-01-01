Новый документ сменил действовавший с 2010 года кодекс Таможенного союза. Он проводит принцип "электронной таможни" и максимального отказа от "бумаги". "В нем прописано, что для прохождения товара достаточно только таможенной декларации, а предоставление документов, на основании которых она заполнена, не обязательно", - рассказал "Российской газете" министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Мукай Кадыркулов.

Потребовать сопроводительные документы таможенники смогут только в том случае, если сработает система управления рисками. Она основана на форматно-логическом контроле.

"При прохождении таможенного оформления внимание уделяется стране происхождения (особенно если поставки из нее обладают какими-то преференциями по таможенным платежам), отправителю, графе стоимости, коду товара и так далее, - поясняет Мукай Кадыркулов. - В Кодексе мы фактически отдали контроль на откуп информационных технологиям. Все решения - начиная от регистрации декларации и заканчивая выпусков товаров в свободное обращение - будет принимать компьютер, а не человек. Нужны ли дополнительные проверки и, если нужны, то в какой именно форме, - это тоже будет решать информационно-аналитическая система, а не конкретный таможенный инспектор. Если система срабатывает, автоматически идет запрос - требование предоставить сертификат страны происхождения или другие данные".

Кроме того, резко сокращается срок выпуска товара. Он составлял один рабочий день, следующий за днем регистрации декларации, и лишь для некоторых случаев - четыре часа.

Таможенники потребуют документы на груз только при срабатывании системы управления рисками

"В новом кодексе отмечается, что выпуск должен быть завершен в течение четырех часов с момента регистрации таможенной декларации, если, повторюсь, не сработала система управления рисками, - говорит Мукай Кадыркулов. - Это тоже та норма, которую бизнес требовал оформить законодательно. На самом деле сегодня порядочный участник внешнеэкономической деятельности даже не часы, а иногда минуты тратит на оформление. Но мы закрепили в документе, что четыре часа. Опять-таки, если не сработала система управления рисками. Например, если фирма-однодневка показывает, что данный товар стоит у нее сущие копейки, тогда возникают вопросы и могут быть затребованы документы для подтверждения".

Таким образом, таможенный контроль переносится в основном на этап после выпуска товаров. Предоставив обеспечение уплаты таможенных платежей, участник внешнеэкономической деятельности сможет распоряжаться ввезенным товаром до завершения проверки необходимых документов.

Важно, что до того момента, пока система управления рисков не запросила документы в подтверждение заявленных в декларации сведений, а таможенный инспектор не уведомил о месте и времени таможенного досмотра, участник внешнеэкономической деятельности сможет внести изменения в уже поданную декларацию. До этого изменения были возможны только в том случае, если они не влияют на решение о выпуске товаров или на пересмотр суммы таможенных платежей.

Новый кодекс разрешает не представлять контролирующим органам сведения, которые должностные лица могут "достать" из своей системы. Это избавит предпринимателей от подачи одних и тех же документов таможенникам, транспортникам, фитосанитарам, ветеринарам и т.д. по очереди. Они смогут делать свои проверки одновременно.

ТК ЕАЭС предоставляет всем участникам внешнеэкономической деятельности возможность воспользоваться отсрочкой по уплате таможенных платежей с процентами. В ряде случаев повременить с уплатой, в том числе и без начисления процентов за отсрочку, можно будет и до шести месяцев - в случае форс-мажора, поставок в рамках международных договоренностей или поддержки сельскохозяйственной деятельности.

Федеральная таможенная служба организовала "горячие линии" во всех регионах для разъяснения вопросов, которые могут возникнуть в связи со вступлением в действие ТК ЕАЭС. Телефоны указаны на сайте ФТС.