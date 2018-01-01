С 1 января 2018 года вступил в силу запрет на анонимные мессенджеры.

Мессенджеры получили официальный юридический статус. Их владельцев обязали идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия. Это должно исключить анонимную массовую рассылку фейковых сообщений.

Мессенджер, отказавшийся ввести обязательную идентификацию пользователей по номеру телефона, рискует получить штраф, если он не откажет анониму в обмене сообщениями. Кроме того, мессенджеры в течение суток с получения требования Роскомнадзора обязываются ограничить возможность передачи пользователем сообщений, содержащих противоправную информацию и обеспечить передачу сообщений по инициативе госорганов.

Хранить сведения о номере телефона (кому он принадлежит) владельцы мессенджеров должны только на территории России. А данные о владельцах номера телефона можно передавать третьим лицам только с согласия пользователя или по требованию спецслужб, решению суда для проведения разыскных и следственных действий. Обязанность предоставить доказательство получения согласия возлагается на организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями.

Штрафы за несоблюдение этих требований - от трех до пяти тысяч рублей для граждан, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч рублей до одного миллиона рублей - для юридических лиц. При этом индивидуальные предприниматели несут административную ответственность наравне с юрлицами, то есть их могут штрафовать на миллион рублей.