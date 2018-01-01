ВТБ 24 присоединили к банку ВТБ

С нового года банк ВТБ24 фактически прекратил существование. Его реорганизовали и присоединили к ВТБ. И сейчас под брендом ВТБ будет работать единый универсальный банк.

Все условия по ипотеке, для малого бизнеса, вкладам, кредитам, которые были в банках, стали идентичными. Сервисы внесения денег в банкоматах унифицированы, сайт тоже стал единым, а обслуживание клиентов будет проходить в привычных для клиентов офисах.

Построение единого универсального банка было предусмотрено стратегией развития группы на 2017-2019 годы. Этот шаг даст ВТБ возможность уменьшить административно-хозяйственные расходы на 15 миллиардов рублей.