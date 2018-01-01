Вторая ветка российско-китайского нефтепровода введена в эксплуатацию

С 1 января введена в эксплуатацию вторая ветка российско-китайского нефтепровода. Ее цель - прокачка российского "черного золота" по территории Китая для коммерческой эксплуатации. Она позволит нарастить продажу нефти до 30 миллионов тонн в год, сообщает китайское агентство Синьхуа.

Протяженность ветки - 941,8 километра. Она соединяет приграничный Мохэ и Дацин. Строить ее начали полтора года назад - в августе 2016 года.

По словам генерального управляющего компании PetroChina Pipeline Company Цзяна Чанляна, проект призван углубить энергетическое сотрудничество между странами.