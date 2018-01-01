Вышли трейлер и постер неонового хоррора "Лайкни меня"

Вышли трейлер, постер и кадры неонового хоррора "Лайкни меня".

On Visual Literacy and No Fear of Social Media: An #interview with Robert Mockler, director of LIKE ME. https://t.co/v3fnRgO5hV pic.twitter.com/Q3CiLwXuWB — PopMatters (@PopMatters) 20 апреля 2017 г.

За постановку визуально-коллажного буйства, явно пребывающего в числе родственников недавнего "Хорошего времени", отвечает дебютант Роберт Моклер, выступивший также в роли сценариста и продюсера.

Помогают ему Джеймс Белфер ("Эксперимент "Повиновение"), Дженнифер Уэкслер ("Дорогуша"), Ларри Фессенден ("Психопаты"), Питер Фок ("Дом дьявола") и т.д.

В центре сюжета фильма окажется девушка, которая ограбила магазин и заснявшая весь процесс на видео, а позже распространившая ролик через социальные сети.

Подобное быстро привлекло внимание к молодой особе, но у популярности есть своя оборотная сторона: на ее пути начинают попадаться все более сомнительные типы, каждый из которых лишь создает новые проблемы и превращает путешествие новоявленной медиа-персоны в урбанистический сюрреализм.

В ролях: Эддисон Тимлин ("Город, который боялся заката"), Ларри Фессенден ("Сломанные цветы"), Джереми Гарднер ("Весна") и др.

Дата выхода проекта запланирована на январь 2018 года.