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Вышли трейлер и постер неонового хоррора "Лайкни меня"

Новость 01.01.2018, 18:11 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ kinolorber
Фото: youtube.com/ kinolorber

Вышли трейлер, постер и кадры неонового хоррора "Лайкни меня".

За постановку визуально-коллажного буйства, явно пребывающего в числе родственников недавнего "Хорошего времени", отвечает дебютант Роберт Моклер, выступивший также в роли сценариста и продюсера.

Фото: kinopoisk.ru
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Помогают ему Джеймс Белфер ("Эксперимент "Повиновение"), Дженнифер Уэкслер ("Дорогуша"), Ларри Фессенден ("Психопаты"), Питер Фок ("Дом дьявола") и т.д.

В центре сюжета фильма окажется девушка, которая ограбила магазин и заснявшая весь процесс на видео, а позже распространившая ролик через социальные сети.

Подобное быстро привлекло внимание к молодой особе, но у популярности есть своя оборотная сторона: на ее пути начинают попадаться все более сомнительные типы, каждый из которых лишь создает новые проблемы и превращает путешествие новоявленной медиа-персоны в урбанистический сюрреализм.

В ролях: Эддисон Тимлин ("Город, который боялся заката"), Ларри Фессенден ("Сломанные цветы"), Джереми Гарднер ("Весна") и др.

Дата выхода проекта запланирована на январь 2018 года.

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