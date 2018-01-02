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02.01.2018 14:10
Рубрика: Культура

Акунин опубликовал главу из нового романа о приключениях Фандорина

Текст: Анастасия Кейзерова
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Георгий Чхартишвили, он же писатель Борис Аканин, сделал новогодний подарок своим поклонникам: опубликовал в Facebook первую главу заключительного романа о приключениях сыщика Эраста Фандорина. Тем самым он еще больше подогрел интерес своих читателей, которым в октябре 2017 года Акунин уже сообщил, что закончил последнюю книгу серии. На этот раз действие романа развернется в XX веке.

Фото: Depositphotos
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Акунин написал: "НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ФАНДОРИНСКИМ ЧИТАТЕЛЯМ. Последний роман серии "Приключения Эраста Фандорина" выйдет только в феврале, но вот первая глава книги. Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе".

Роман под названием "Не прощаюсь" выйдет в издательстве "Захаров" 8 февраля 2018 года, но уже сейчас на странице автора выложены его 29 страничек - глава под названием "Table-talk 1918 года". Дата не случайна - это двадцатая годовщина публикации первой книги серии о Фандорине, романа "Азазель".

Напомним, что "Приключения Эраста Фандорина" - популярные детективы, рассказывающие о захватывающих приключениях и расследованиях одаренного аристократа, который сталкивается с различными головоломками и блестяще их решает. Всего в серии 14 книг, "Не прощаюсь" станет 15-й. 

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