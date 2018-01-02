Армия Сирии освободила стратегические высоты в провинции Эль-Кунейтра

Сирийский флаг поднят во вторник, 2 января, над стратегическими высотами Тулюль-эль- Хамар в провинции Эль-Кунейтра, расположенными в 40 км от столицы Дамаска.

Это произошло после того, как правительственные войска вернули под контроль местность, которую ранее использовали террористы для переброски вооружения и личного состава в регион Западная Гута.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на агентство SANA, эта операция поставила крест на проекте боевиков по созданию изолированного района к юго-западу от Дамаска, который бы оставался под их контролем.

Этот регион правительственные силы потеряли в 2015 году.