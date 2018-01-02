С 2018 года российские банки разделились на базовые и универсальные в зависимости от размера капитала. Для универсальной лицензии банку нужно располагать капиталом минимум в миллиард рублей. Для банков с базовой лицензией минимальный размер капитала равен 300 миллионам рублей.

Основные банковские операции банкам с базовой лицензией по-прежнему будут доступны. Они могут привлекать деньги во вклады, открывать и вести счета, осуществлять денежные переводы, продавать и покупать иностранную валюту, кредитовать физлиц и бизнес. Однако такие банки ограничены в операциях с иностранными клиентами - в частности, по размещению привлеченных средств, выдаче банковских гарантий и по привлечению во вклады драгметаллов. Банки с базовой лицензией не могут открывать счета в иностранных кредитных организациях, если только они не создаются для участия в зарубежной платежной системе. Кроме того, у таких банков нет права открывать за рубежом свои филиалы или дочерние организации.

Кроме того, теперь банки отчисляют взносы в Фонд страхования вкладов (ФСВ) по максимальной разрешенной законом ставке - 0,15 процента. Ставка взносов в ФСВ в 0,15 процента - максимальный разрешенный уровень. Закон допускает, что она может увеличиваться и до 0,3 процента, но только не более чем на два квартала в течение полутора лет. По мнению директора группы банковских рейтингов АКРА Александра Проклова, ее рост до этого показателя в 2018 году и далее нельзя исключать (все будет зависеть от размера компенсаций вкладчикам при новых отзывах лицензий), но базовым сценарием такое развитие событий считать нельзя.