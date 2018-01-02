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02.01.2018 19:33
Рубрика: Власть

ЦИК позвал на выборы международных наблюдателей

Текст: Татьяна Замахина

Центризбирком РФ рассчитывает на международное наблюдение на выборах. Документ о порядке работы иностранных наблюдателей комиссия одобрила на заседании.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Документ о деятельности иностранных (международных) наблюдателей при проведении выборов президента принят за основу и будет доработан.

В ЦИК ожидают интерес к российским выборам и ожидают наблюдателей от целого ряда международных организаций, включая ОБСЕ, СНГ и ШОС, сообщил член комиссии Николай Левичев, который курирует данный вопрос.

Центризбирком традиционно приглашает на выборы коллег из зарубежных избирательных органов. В сентябре 2016 года на выборах в Госдуму присутствовали 774 международных наблюдателя из 63 государств.

При этом международные наблюдатели должны действовать в соответствии с международными и российскими нормами. Как объяснил Левичев, они обязаны руководствоваться принципами политической нейтральности, беспристрастности, уважения национального суверенитета.

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