ЦИК позвал на выборы международных наблюдателей

Центризбирком РФ рассчитывает на международное наблюдение на выборах. Документ о порядке работы иностранных наблюдателей комиссия одобрила на заседании.

Документ о деятельности иностранных (международных) наблюдателей при проведении выборов президента принят за основу и будет доработан.

В ЦИК ожидают интерес к российским выборам и ожидают наблюдателей от целого ряда международных организаций, включая ОБСЕ, СНГ и ШОС, сообщил член комиссии Николай Левичев, который курирует данный вопрос.

Центризбирком традиционно приглашает на выборы коллег из зарубежных избирательных органов. В сентябре 2016 года на выборах в Госдуму присутствовали 774 международных наблюдателя из 63 государств.

При этом международные наблюдатели должны действовать в соответствии с международными и российскими нормами. Как объяснил Левичев, они обязаны руководствоваться принципами политической нейтральности, беспристрастности, уважения национального суверенитета.