Глава МИД ФРГ посетит линию соприкосновения в Донбассе

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль собирается с рабочим визитом на Украину. Как сообщает РИА Новости, среди запланированных мероприятий - посещение Донбасса.

На линию соприкосновения Габриэль отправится вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным.

Там уже бывали некоторые европейские политики - например, занимавший до недавнего времени пост главы МИД Австрии Себастиан Курц в сопровождении представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Очевидно, что на двусторонних переговорах Габриэля и Климкина речь пойдет о взаимодействии сторон в рамках "нормандского формата", а также о реализации Минский соглашений.

В Москве считают, что Киев не выполняет взятую на себя часть обязательств, а ЕС не оказывает на украинскую сторону достаточного давления в этом вопросе. Визит Габриэля запланирован на 3 и 4 января.