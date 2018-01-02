Кучеров признан третьей звездой декабря в НХЛ

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров продолжает пожинать плоды своей великолепной игры в нынешнем сезоне. Как сообщается на официальном сайте НХЛ, он признан третьей звездой декабря.

Накануне стало известно, что Кучеров также назвали третьей звездой всего календарного года. В декабре же он провел 13 матчей, в которых набрал 20 очков (8+12). В общей сложности в нынешнем сезоне Никита набрал 56 баллов (25+31) в 38 играх и возглавляет гонку бомбардиров лиги.

Первой же звездой месяца стал вратарь "Бостона" Туукка Раск. Финский голкипер в 11 матчах одержал девять побед, при этом он пропускал в среднем 1,22 шайбы за игру. Второй звездой признан форвард "Айлендерс" Джош Бэйли - в 15 встречах он набрал 22 очка (7+15).

Также объявлено имя лучшего новичка месяца. Им стал нападающий "Ванкувера" Брок Бозер. В декабре он провел 13 игр и набрал 13 очков (8+5).