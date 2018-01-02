Ласицкене - в числе номинантов на звание лучшей легкоатлетки декабря

Россиянка Мария Ласицкене вошла в число претендентов на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам декабря 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской ассоциации легкой атлетики.

Ласицкене в минувшем сезоне показала феноменальный результат, выиграв все турниры, в которых принимала участие - в том числе, она завоевала "золото" чемпионата мира в Лондоне. Неслучайно Всероссийская федерация легкой атлетики назвала ее спортсменкой года, а также Мария получила престижную премию Федерации спортивных журналистов России "Серебряная лань".

Новый сезон наша выдающаяся прыгунья в высоту начала также успешно - она стала лучшей на Рождественских стартах в Минске, прыгнув на 2 метра. Помимо нее, на звание лучшей легкоатлетки Европы в декабре претендуют бегуньи на длинные дистанции Ясемин Джан из Турции и Алина Рех из Германии, бегунья на средние дистанции британка Харриет Ноулес-Джонс, а также бегунья на короткие дистанции немка Татьяна Пинту.

Также названы претенденты на звание лучшего легкоатлета декабря у мужчин. Это бегун на длинные дистанции Жюльен Уондерс из Швейцарии и турок Каан Озбилен, бегуны на средние дистанции француз Джимми Грезье и Якоб Ингебригтсен из Норвегии, а также еще один норвежец - марафонец Сондре Нодстад.