ЛНР: Киев перебросил тяжелое вооружение к линии соприкосновения

Новогоднее перемирие на Донбассе оказалось под угрозой срыва. Как заявили в самопровозглашенной Луганской народной республике, ее разведка зафиксировала появление тяжелого вооружения и техники вдоль линии соприкосновения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военных ЛНР.

Там говорят об обнаружении восьми танков, двух самоходных артиллерийских установок, а также украинских спецназовцев, которые, по сведениям народной милиции, планируют диверсии в дни праздников.

Между тем в Донецкой народной республике объявили, что за день украинские силовики трижды нарушили режим прекращения огня, вступивший в силу 23 декабря в соответствии с договоренностями в рамках Контактной группы по Украине. Речь идет о минометных обстрелах поселков Ясиноватая и Сосновское.