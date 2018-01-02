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Рубрика: В мире

Могерини назвала 12 приоритетов внешней политики ЕС в 2018 году

Текст: Екатерина Забродина
Шеф европейской дипломатии Федерика Могерини озвучила 12 главных "сюжетов", которые оказались приоритетными для ЕС в 2017 году и над которыми продолжится работа в 2018-м. О них дипломат написала в своем блоге.

Сюжет первый: перезапуск Европейского Союза, в первую очередь - оборонного измерения

В декабре 2016 года Могерини предложила запустить программу Постоянной структурной кооперации в области обороны, которая должна осуществляться параллельно с интеграцией в рамках НАТО. Это далеко не единая армия ЕС, которую по-прежнему не удалось сформировать. Но в Брюсселе заявляют о стремлении создать некие механизмы, которые позволят Европе быть "более автономной". Эксперты отмечают: поиск "альтернативных" форматов военного взаимодействия совпал с приходом новой администрации США, отношения с которой во многом остаются для европейцев непредсказуемыми.

Сюжет второй: работа с мигрантами из Африки

В ноябре в Кот-д’Ивуаре прошла первая встреча премьер-министров стран-членов ЕС и Африканского союза. До этого Брюссель запустил программу возвращения мигрантов на родину из лагерей временного содержания в Ливии. В Брюсселе надеются, что подобные меры помогут избежать повторения миграционного кризиса по сценарию 2015 года, которого в Старом Свете по-прежнему всерьез опасаются.

Сюжет третий: интеграция Балкан в пространство Евросоюза

За минувший год Федерика Могерини лично объездила шесть балканских столиц и не скрывает, что надеется еще активнее вовлечь регион в орбиту европейской политики.

Сюжет четвертый: День Европы в ООН

В уходящем году День Европы, который традиционно отмечается 9 мая, прошел в стенах Собвеза ООН. В наступившем году Брюссель планирует продолжать сотрудничество с Организацией Объединенных Наций - в этом нет ничего принципиально нового.

Сюжет пятый: отстоять сделку с Ираном

Пожалуй, самый непростой пункт дипломатической повестки, связанный с решением президента США Дональда Трампа выйти из соглашения по иранской ядерной программе. В Брюсселе настаивают: Тегеран выполняет все условия "ядерной сделки",  что девять раз подтвердили инспекторы МАГАТЭ. Кстати, это один из немногих вопросов, по которому позиции Москвы и Брюсселя полностью совпадают.

Сюжет шестой: Иерусалим

Евросоюз не поддержал резонансное решение Трампа о переносе посольства США в Иерусалим в обозримом будущем. Премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, который в декабре впервые за 20 лет посетил европейские институты, было однозначно заявлено: ЕС выражает поддержку решению мирового сообщества о статусе Иерусалима - как столицы Израиля и Палестины.

Сюжет седьмой: патрулирование ливийского побережья

В прошлом году у ливийских берегов утонули тысячи беженцев, рвавшихся в Европу. В ЕС надеются переломить ситуацию благодаря спасательным операциям совместно со службой береговой охраны Ливии.

Сюжет восьмой: Сирия

Весной Евросоюз собирается провести вторую конференцию в поддержку Женевского процесса, в рамках которого пока не удается привести к согласию представителей Дамаска и разрозненную сирийскую оппозицию.

Сюжет девятый: Восточное партнерство

Евросоюз намерен продолжать программу "Восточного партнерства" для шести постсоветских республик - Украины, Грузии, Молдавии, Армении, Азербайджана и Белоруссии. Двадцать проектов к 2020 году - такую "планку" озвучила Могерини.

Сюжет десятый: работа с молодежью

Это одно из давних направлений дипломатии "мягкой силы", которое Брюссель продолжает реализовывать.

Сюжет одиннадцатый: поддержка беженцев рохинья

Могерини признает: добиться реального возвращения на родину мусульманских беженцев в рамках договоренности между властями Бангладеш и Мьянмы будет непросто - какой бы активной ни была "челночная дипломатия" Брюсселя.

Сюжет двенадцатый: Колумбия

Брюссель готов вкладывать средства и в другие проекты, в том числе в далекой Латинской Америке. Например, следить за процессом гражданского примирения в Колумбии. Примечательно, что при этом Федерика Могерини ничего не говорит о планах ЕС содействовать урегулированию серьезнейшего конфликта на европейском континенте - украинского. В ее "тезисах" не упоминается и Россия - ни с точки зрения развития сотрудничества, ни в контексте санкционной политики. 

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