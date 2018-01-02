Моравецкий: Польша не будет принимать мигрантов из мусульманских стран

Польша не намерена принимать мигрантов из мусульманских стран, но приняла значительное число украинских беженцев.

Об этом местным СМИ заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы стоим неизменно на такой позиции, которую "Право и справедливость" сформулировала еще перед выборами: не будем мы принимать в Польше мигрантов с Ближнего востока и из Северной Африки", - приводит РИА Новости слова Моравецкого.

При этом в Польше "приняли уже несколько десятков, а может - несколько сотен тысяч беженцев с Украины", сказал он.