На Украине нетрезвый водитель Mercedes повредил 26 автомобилей

Резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло на Украине в ночь на вторник. 2 декабря. В Ровно нетрезвый водитель на Mercedes-Benz S500 умудрился повредить 26 автомобилей.

На своей машине он протаранил пять других, а затем сбил бетонный забор, около которого стояли еще два десятка легковушек. Все они в итоге оказались повреждены.

Что касается водителя, то он сам получил открытую черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. У одного из пассажиров диагностирован перелом плеча, у другого - легкие телесные повреждения. Еще один не пострадал.

"По словам врачей, все пострадавшие имели запах алкоголя, впрочем, окончательные результаты станут известны после экспертизы отобранных образцов крови", - цитирует "Интерфакс" сообщение полиции. Ведется расследование.