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02.01.2018 14:35
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названы пять простых способов замедлить старение

Текст: Оксана Грибанова

Лауреат Нобелевской премии по медицине в 2009 году Элизабет Блэкберн назвала пять простых способов замедлить старение. Биолог основывалась на своей работе по теории старения вследствие укорачивания теломерных участков хромосом, передает Business Insider.

Напомним, теломеры представляют собой концевые участки хромосом, которые выполняют защитную функцию и укорачиваются каждый раз, когда синтезируется копия ДНК при подготовке клетки к делению. С годами теломеры уменьшаются и в какой-то момент, достигнув критической длины, гибнут.

Фото: Depositphotos.com
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Сверхдлинные теломеры ученые связывают с молодостью и низкой вероятностью появления проблем со здоровьем - например, онкологии. А вот процесс "сжимания" теломер, когда они все сильнее укорачиваются, свидетельствуют об износе организма.

К заветному удлинению теломер, а значит и к отсрочке старения, считает Элизабет Блэкберн, приводит способность человека управлять стрессом. Специалист руководствовалась исследованием поведения матерей, воспитывающих детей с аутизмом и другими хроническими заболеваниями. Отличающиеся большей стрессоустойчивостью женщины демонстрировали теломеры, уменьшение которых происходило значительно медленнее.

Кроме того, Блэкберн посоветовала практиковать медитацию. Первые результаты, по мнению исследователя, будут заметны уже после двух месяцев медитации - уделять этому достаточно всего 12 минут в день.

Далее следуют еще два важных пункта - общение с друзьями, приятными людьми, создание семьи. Так, в исследовании, проведенном в 2013 году среди 298 людей в возрасте от 65 до 74 лет, те, кто состоял в крепком браке, имели более длинные теломеры.

Последний пункт - зарабатывание денег. Стабильный высокий доход позволяет более эффективно противостоять стрессовым ситуациям, уверена лауреат Нобелевской премии.

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