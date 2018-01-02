Определился первый полуфиналист молодежного чемпионата мира по хоккею

В американском Баффало состоялся первый матч четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею. Сборная Чехии одержала победу над Финляндией и стала первым полуфиналистом турнира.

Чехи выиграли в серии буллитов - 4:3. При этом они, хоть и открыли счет благодаря голу Филипа Задины на седьмой минуте, во втором периоде пропустили дважды и оказались в роли догоняющих.

Кристиан Рейхель на 35-й минуте сумел сравнять счет, но в заключительном игровом отрезке Кристиан Весалайнен вновь вывел команду Суоми вперед.

Спас ситуацию для чехов тот же Задина. Он на 58-й минуте оформил дубль и перевел игру в овертайм, который победителей не выявил. А в серии буллитов все решил точный бросок Мартина Некаша.

В полуфинале Чехия сыграет с победителем матча между сборными Канады и Швейцарии. А сегодня ночью свой четвертьфинальный поединок проведет Россия - наши хоккеисты встретятся с хозяевами турнира, сборной США. Эта игра начнется в 04:00 по московскому времени.