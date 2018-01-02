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02.01.2018 23:23
Рубрика: Культура

Паустовский был среди претендентов на Нобелевскую премию по литературе

Текст: Иван Владимиров

2 января Шведская академия опубликовала список писателей, выдвигавшихся на Нобелевскую премию 50 лет назад, в 1967 году, как сообщает ТАСС. Нобелевская премия по литературе, в отличие от других премий, не публикует ни шорт-лист, ни лонг-лист. Точнее, лонг-листы отправляются в долгий ящик - на полвека. Время оказывается последним присяжным поверенным, чей вердикт определяет не только судьбу писателя, но и точность выбора Шведской академии.

Фото: Depositphotos
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Как следует из списка, среди кандидатов на "Нобеля" по литературе 1967 года, был Константин Георгиевич Паустовский. Среди 70 имен его коллег и соперников, которые мы узнали сегодня, можно увидеть блистательные имена, в том числе Сэмюэля Беккета, Луи Арагона, Альберто Моравиа, Хорхе Луис Борхеса, Пабло Неруды, Ясунари Кавабаты, Грэма Грина, Уистена Хью Одена. Как и Паустовский, они не получили премии в 1967. Паустовский оказался, как всегда, в хорошей компании. Из семидесяти номинантов Академия выбрала гватемальского писателя и дипломата Мигеля Анхеля Астуриаса "за его живые литературные достижения, глубоко укорененные в национальных чертах и традициях коренных народов Латинской Америки".

Что касается Паустовского, то его имя предложил член Шведской академии Эйвинд Юнсон. Нобелевский комитет отклонил кандидатуру Паустовского с формулировкой: "Комитет хотел бы подчеркнуть свой интерес к этому предложению по русскому писателю, однако по естественным причинам оно должно быть пока отложено в сторону".

О каких естественных причинах речь? Явно речь не о том, что в 1965 году Паустовский уже выдвигался на Нобелевскую премию. Тогда был удивительный год, когда среди номинантов на премию оказалось сразу четыре (!) русских писателя - Анна Ахматова, Михаил Шолохов, Константин Паустовский, Владимир Набоков. Премию, как известно, в итоге получил Михаил Шолохов.

Этот список четверых номинантов особенно впечатляет, если учесть, что среди всех нобелевских лауреатов -  шесть русских писателей: Иван Бунин (1933), Борис Пастернак (1958), Михаил Шолохов (1965), Александр Солженицын (1970), Иосиф Бродский (1987), Светлана Алексиевич (2015). Понятно, что у всех четверых русских в 1965 не было шансов, но их появление в списке, возможно, означало, что они включены в "лист ожидания". При условии, конечно, что их выдвижение повторится. Анна Ахматова была выдвинута еще раз на "нобелевку" в 1966 - увы, она умерла в марте того же года. Константин Паустовский, как выясняется, выдвигался второй раз в 1967 году - на следующий год его не стало.

Фото: Ирина Штольба/ РГ
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Имел ли он шансы получить Нобелевскую премию? Трудно судить. Показательно, что его кандидатуру выдвигает шведский академик, а не, скажем, СП СССР. Если вспомнить, что, например, в 1965 году Константин Георгиевич подписал письмо с ходатайством о предоставлении А.И. Солженицыну квартиры в Москве, а в 1967 году поддержал Солженицына, написавшего письмо IV Съезду советских писателей с требованием отменить цензуру литературных произведений, можно понять, почему он не стал выдвиженцем истеблишмента Союза писателей. Впрочем, Паустовский пользовался огромным авторитетом в писательской среде. Да и не только писательской. С его рассказами вырастали - они были включены в школьные учебники как пример образцового стиля.

Знали ли его творчество в мире? С одной стороны, да. Всем памятен эпизод, когда Марлен Дитрих, приехав в Москву в 1964, говорила о своем желании увидеть автора потрясшего ее рассказа "Телеграмма". А когда писатель подошел к ней после ее выступления в ЦДЛ, Дитрих встала перед ним на колени. Проза Паустовского напоминала ей прозу Гамсуна, она была уверена, что этого русского писателя еще откроют в мире. С другой стороны, Нобелевская премия ему не досталась. Впрочем, мы ведь любим писателей не за премии, а за тот мир, который открывают они для нас, не так ли?

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