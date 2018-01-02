Пять лучших спектаклей Андрея Гончарова

Во вторник, 2 января, исполняется 100 лет со дня рождения театрального режиссера Андрея Александровича Гончарова.

Режиссер и педагог, завкафедры режиссуры ГИТИСа Гончаров был художественным руководителем театра им. Вл. Маяковского с 1967 по 2001 год, до самого своего ухода. Здесь он создал одну из самых крепких и "звездных” трупп в Москве. В его театре служили Наталья Гундарева, Татьяна Доронина, Армен Джигарханян, Евгений Леонов, Александр Лазарев, Светлана Немоляева, Алла Балтер, Татьяна Васильева. Режиссер умел открывать новые имена, давать им начало огромной сценической жизни.

Свой педагогический дар Гончаров ценил едва ли не больше режиссуры, гордился тем, что его трудовая книжка десятилетия лежала именно в ГИТИСе. Он воспитал таких разных по эстетическим принципам режиссеров, как Петр Фоменко, Эймунтас Някрошюс, Евгений Каменькович, Сергей Голомазов. Гончаров пригласил на режиссерский факультет ГИТИСа лучших мастеров своего времени: Анатолия Эфроса, Петра Фоменко, Анатолия Васильева. Как режиссер, он всегда работал с разной драматургией, не обходя вниманием зарубежные и современные отечественные пьесы. В совокупности все грани его отношения к театральному делу говорят о высочайшем профессионализме и о неугасающем интересе к своей профессии до конца жизни.

"РГ" вспоминает пять лучших, на наш взгляд, спектаклей режиссера Андрея Гончарова.

"Завтра была война” (Борис Васильев, 1985)

Спектакль вырос из студенческого дипломного спектакля на курсе Гончарова в ГИТИСе, как часто бывало у режиссера - первые наброски проходили там. За ночь прочитав повесть, на следующий день Гончаров принес ее в театр, связался с Борисом Васильевым и начал работу над инсценировкой.

"Завтра была война” - один из главных опытов режиссера работы с прозой, по его же собственным словам. Спектакль Малой сцены театра им. Вл. Маяковского затем был показан на фестивале в Лондоне, появившись в афише рядом с Дж. Стреллером и П. Штайном. Синхронный перевод проводила актриса Ванесса Редгрейв. Спектакль был важен для режиссера пересечением с его собственной биографией, так как Андрей Гончаров попал на фронт, только что окончив ГИТИС, и его режиссерский путь начинался с фронтовых театров. В спектакле лаконично, во многом за счет лишь актерской игры, была раскрыта тема борьбы социального и индивидуального начал человека, невозможность окончательного выбора и необходимость этого выбора при остром давлении государства, тем более - в начале войны.

Актеры: А. Лазарев, О. Прокофьева, Т. Васильева, Е. Мольченко, Г. Беляева.

Трамвай "Желание” (Тенесси Уильямс, 1970)

"Премьера в Театре имени Маяковского стала событием не только театральной, но и интеллектуальной жизни Москвы...// А. Гончаров как бы открыл дорогу этой пьесе, она широко пошла по стране”, - писал Виталий Вульф в журнале "Театр” в 1970 году.

Гончарова увлекает тема "гибели утонченной красоты”, насилие хамства, инстинктивных начал в человеке. По общему мнению критики, благодаря спектаклю эта тема остро вошла в жизнь столицы. Гончаров, уже зарекомендовавший себя к 1970 году как крепкий театральный ремесленник, оказался способен на глубокий тонкий психологизм Теннесси Уильямса, на расстановку смысловых и театральных акцентов за пределами своего обычного режиссерского инструментария. Он ставит спектакль о полной гибели духовного начала в человеке, доверяя роль Бланш Светлане Немоляевой, а роль Стэнли Ковальского - Армену Джигарханяну: это герои подсознательного, неконтролируемого.

Образ моментальной динамичной гибели утонченного начала человека Гончаров берет из личного воспоминания: "Когда-то в детстве я видел страшную картину: с горы на Трубной площади стремительно мчался трамвай. Отказали тормоза - и трамвай летел с угрожающей быстротой, люди на ходу прыгали из вагонов… Это детское воспоминание встало совершенно ясно в моей памяти, когда я только увидел название пьесы Т. Уильямса "Трамвай "Желание”, и потом оно стало образом спектакля”.

Актеры: С. Мизари, А. Джигарханян, С. Немоляева, Е. Лазарев, Н. Бутырцева.

"Банкрот, или Свои люди - сочтемся!” (А. Островский, 1974)

Андрей Гончаров ставит пьесу молодого Островского в жанре трагифарса. Он видит в этой пьесе концентрацию всей русской сценической мысли: "здесь и Сухово-Кобылин, и Салтыков-Щедрин, и гоголевская "Шинель”, и русский водевиль, и фарс”. Гончаров по-новому видит образ Липочки: молодая, полная жизни Наталья Гундарева не играет барышню с желанием понять светские манеры - когда она прыгает по сцене, трясутся шкафы. И не только Липочка удивляла зрителя, в спектакле ошеломляло постоянное движение, двигалось все: "Выпрыгивает из-под пола, словно черт из преисподней, мальчишка-казачок. Повисает в воздухе облако мучной лабазной пыли, с натугой скрипят деревянные двери…” (В. Максимова)

Для Гончарова одной из главных тем спектакля была невозможность сломать государственную систему, но при этом ему было важно, что сама система подрывала себя изнутри. Оттого и тряслись шкафы, скрипел пол, все будто взрывалось от самого себя. В семидесятых годах двадцатого века эта рифма времени читалась и угадывалась. Также этот спектакль был первой творческой серьезной встречей и удачей долгого будущего театрального союза режиссера и актрисы: Андрея Гончарова и Натальи Гундаревой. "Мы были с ним "одного безумия люди”, - говорила она.

Актеры: Н. Гундарева, Т. Карпова, А. Ромашин, И. Охлупин, М. Полянская.

"Бег” (М. Булгаков, 1978)

"Гончаров прекрасно осознавал, что "Бег” окрашен не только в цвета трагедии. Уникальность пьесы как раз и заключена в неудержимом скольжении жанра, когда трагическая патетика исхода из России сменяется фарсом тараканьих бегов, горечь оборачивается пародией, а внутри страшной язвительной усмешки проглядывает вечное удивление перед окружающим миром”, - писал Анатолий Смелянский.

Именно "вечное удивление” - точное определение того неуловимого взгляда, что то и дело появлялся у гончаровского Хлудова в исполнении Александра Лазарева. Режиссер говорил: "Сознательно борется и жестоко борется с революцией только Хлудов, человек колоссальной воли и таланта, он знает против чего он, но не знает - за что…” Как рано начал Гончаров думать об этой бессмысленности борьбы без четкой цели, в застое семидесятых, перед подступами к новому перевороту.

Гончаров достиг в "Беге” для себя нового театрального объема. Он создал его из трех измерений: тема эмиграции или тотального бегства, актерских работ и текста Булгакова. Этот спектакль стал еще одним аргументом против бытующего мнения, что Андрей Гончаров остановился в эстетических поисках и стал режиссером-ремесленником.

Актеры: Н. Гундарева, А. Лазарев, И. Костолевский, В. Самойлов, М. Филиппов.

"Человек из Ламанчи” (Д. Вассерман, Д. Дэрион по мотивам романа Сервантеса "Дон Кихот”, 1972)

Андрей Гончаров приходит в театр им. Маяковского в 1967 году, и в 1972-м он уже представляет свою мощнейшую труппу драматических актеров, способных выдержать постановку мюзикла по мотивам "Дон Кихота” Сервантеса и не выйти далеко за пределы драматического произведения. Татьяна Доронина, Александр Лазарев, Евгений Леонов, Светлана Немоляева, Михаил Филиппов - будущие звезды. Кто-то остался с мастером, кто-то реализовался на других театральных площадках.

Что волновало Гончарова вначале 70-х, о чем хотелось кричать, петь, что хотелось отстаивать? Он говорил: "Дон Кихот - нормальный человек в сумасшедшем и жестоком мире, в кунсткамере пороков и морального отступничества. Мне важно было показать этот мир - в его обыденной низменности, в его убивающей душу прозе, в его привычке к преступлению… Что реального сделал в нашей пьесе Дон Кихот? Поднял из грязи женщину, заставил Альдонсу поверить в ее человеческое достоинство, о котором она забыла, растоптанная жизнью и людьми”.

Гончаров много говорил своим ученикам-режиссерам о невозможности безысходного театра. Он считал, что в самой темной пьесе режиссер обязан оставить зрителю пусть небольшую, но свечу надежды. "Человек из Ламанчи” - был гимном этой небольшой надежды, без которой Андрей Гончаров не мыслил для себя театра ни в какие времена.