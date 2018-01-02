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02.01.2018 19:16
Рубрика: В мире

Премьер Литвы призвал восстановить отношения с Россией

Текст: Марина Алешина

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис выразил обеспокоенность тем, что его республика полностью свернула контакты с Россией после украинского кризиса 2014 года.

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Литовского премьера цитирует "Интерфакс" со ссылкой на его интервью местному телеканалу LNK. Восстанавливать отношения нужно уже в этом году, считает он.

Сквярнялис отметил, что многие страны Евросоюза, в том числе соседние балтийские республики, активно развивают экономические связи с РФ - но не Литва. В течение последних четырех лет также не было значимых политических контактов между Вильнюсом и Москвой. Однако попытка изолировать восточного соседа невыгодна самим государствам ЕС, полагает премьер.

Между тем еще осенью 2016 года министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предлагал расширить "национальные санкции" в адрес Москвы. Однако эта идея поддержана не была, а под занавес 2017-го президент Литвы Даля Грибаускайте пришла к выводу, что "с Россией лучше сотрудничать, чем воевать".

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