Работающим пенсионерам полностью возобновили индексацию пенсии

Новости

В посольстве РФ в Тегеране рассказали об усилении мер безопасности 19:04
ОАЭ не извещали РФ о запрете на поставки живых птиц 18:51
В Воронеже вооруженный преступник напал на полицейских 18:39
Видео: Кокорин станцевал на пляже в костюме панды 18:29
Угроза взрыва в доме на Рублевке не подтвердилась 18:21
Два человека погибли и пятеро пострадали при ДТП в Чечне 18:19
В Польше вандалы напали на офисы правящей партии 18:14
Актриса Кэтрин Хайгл показала интимное фото периода своей беременности 18:00
Ростуризм предупредил о беспорядках в Иране 17:57
В тюрьмах Франции установят круглосуточные телефоны 17:35
Видео: вышел самый короткий в истории кино фильм ужасов 17:17
Турция в 2018 году планирует выпустить облигации в рублях и юанях 17:15
Спрос на жилье в Москве вырос более чем на 50 процентов 17:05
Дом на Рублевке эвакуировали из-за угрозы взрыва 17:01
Музеи Москвы начали работать бесплатно 16:53
Евро начал год с нокаута доллару 16:37
Задержанного журналиста ТВЦ собираются выслать из Риги 16:29
Арестован сбежавший из колонии и убивший многодетную мать саратовец 15:50
Путин назвал уникальными все работы хореографа Григоровича 15:45
В Сочи при взрыве газа пострадали ребенок и двое взрослых 15:40
ЛНР: Киев перебросил тяжелое вооружение к линии соприкосновения 15:10
В российском парламенте сравнили марши в честь Бандеры в Киеве с поминками 15:01
Названы пять простых способов замедлить старение 14:35
Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне 14:31
На жителя Кубани завели дело за кражу елки 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Главные научные события 2018 года
Главные научные события 2018 года
02.01.2018 18:25
Рубрика: Экономика

Работающим пенсионерам полностью возобновили индексацию пенсии

Текст: Марина Гусенко
Работающим пенсионерам возобновили индексацию пенсии. Но, как отмечают в Пенсионном фонде России, это произойдет только после того, как они уволятся.

Напомним, два года назад в 2016 году работающие пенсионеры стали получать страховую пенсию без учета прошедших индексаций. А после увольнения ему платят пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, которые имели место в период их работы.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Верховный суд объяснил, как определить размер компенсации по ОСАГО

В прошлом и позапрошлом годах возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полной сумме происходило через три месяца с даты увольнения. С этого года на процедуру возобновления также будет уходить три месяца, но их пенсионеру компенсируют.

Выплату полного размера пенсии будут реализовывать так: например, человек уволился в марте, в апреле в пенсионный фонд придет отчетность от работодателя, в которой будет указано, что  пенсионер еще числится работающим. А отчетность за апрель, где пенсионер уже не будет числиться работающим, придет в фонд уже в мае.

Тогда в июне ПФР примет решение возобновить индексацию, в июле человеку придет уже полный размер пенсии и денежная разница между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца - апрель, май, июнь. 

Главное сегодня

КНДР отказалась разговаривать с Сеулом об участии в Олимпиаде
Глава Крыма назвал нацизм неотъемлемой частью идеологии Украины
Трамп продемонстрировал вмешательство в дела Ирана
Пушков прокомментировал отказ Польши от беженцев
Акцизы на бензин выросли в России с 1 января 2018 года