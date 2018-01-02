Музеи Москвы начали работать бесплатно

Более 70 столичных музеев, подведомственных городскому департаменту культуры, начали бесплатно работать в новогодние праздники. Об этом напомнил официальный портал правительства и мэра Москвы.

Среди наиболее популярных вариантов для вариантов для выходных - выставки, посвященные творчеству Марины Цветаевой и Эльдара Рязанова. Основные гуляния еще впереди в усадьбе Коломенское. Святочные гадания и другие традиционные обряды начнутся здесь с 7 января.

Картины Натальи Соколовской можно посмотреть в музее "Садовое кольцо". Гости увидят старинные районы Москвы перед началом новогодних и рождественских праздников. Интересно будет и в городских усадьбах, где можно окунуться в дореволюционную, насыщенную жизнь господских домов. Открыты двери краеведческих и литературных музеев.

Бесплатны почти все экспозиции, правда, эта акция не распространяется на федеральные музеи. Полный перечень экспозиций для бесплатного посещения размещения представлен здесь.