ОАЭ не извещали РФ о запрете на поставки живых птиц

От Объединенных Арабских Эмиратов не поступало уведомление о запрете на поставки живых птиц из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Россельхознадзора Юлию Мелано.

Ранее в зарубежной прессе появилась информация о том, что ОАЭ ввели запрет на поставки к себе живой птицы из России.

В качестве причины назывались случаи птичьего гриппа в Костромской области.

По словам Мелано, никаких официальных уведомлений Российская Федерация не получала. Как отметила официальный представитель ведомства, все вспышки гриппа птиц, которые фиксировались ранее в России, погашены.