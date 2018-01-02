Спрос на жилье в Москве вырос более чем на 50 процентов

Почти на 40 процентов выросло в прошлом году количество возводимых в Москве новостроек. Об этом говорится в обзоре компании "МИЭЛЬ-Новостройки".

По данным компании, в прошлом году в Москве возводилось 567 новых жилых корпусов в 230 проектах. Однако реальный объем предложений вырос менее заметно, что связано с активным ростом спроса. Лидером по росту предложения за год оказался Юго-Восточный округ столицы - там на 193,2 процента стало больше новых квартир. Наименьший выбор квартир представлен в Зеленограде. За последний год доля объема предложения с отделкой выросла в 1,9 раза. По итогам 2017 года квартиры с отделкой представлены в 71 проекте.

В то же время за 11 месяцев 2017 года спрос на новостройки вырос на 54,5 процента, что привело к тому, что, несмотря на высокую активность девелоперов, начиная с конца 2 кв. 2017 г. рост объемов предложения фактически прекратился.

Средняя цена квадратного метра на первичном рынке "старой" Москвы составила 193,9 тыс. руб. В эконом-классе за год цены упали на 7,5 процента, а в бизнес-классе на 1,4 процента. В сегменте комфорт-класса, наоборот, средняя стоимость "квадрата" выросла на 2,7 процента.