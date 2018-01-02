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02.01.2018 22:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве увеличили минимальную пенсию и выплаты ветеранам

Текст: Любовь Проценко

Размер минимальной пенсии, выплат ветеранам и сразу нескольких пособий в столице с 1 января 2018 года существенно увеличен. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте". Он отметил, что основные пособия малообеспеченным и многодетным семьям выросли в несколько раз, а минимальная пенсия стала больше на три тысячи рублей - вместо 14500 - 17500 рублей. Вдвое увеличены и выплаты ветеранам.

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Большинство выплат в новом размере москвичи получили уже перед Новым годом. Как правило, это самые нуждающиеся горожане. После серьезных реформ и вложений в экономику у города появилась возможность больше расходовать на социальную поддержку без ущерба для развития, говорится в сообщении. Увеличилось в столице и количество получателей санаторно-курортного лечения с 120 до 200 тысяч человек. Людей, которые пользуются городскими  льготами по оплате коммунальных услуг, тоже  стало больше: теперь их свыше четырех миллионов.

Напомню, социальная защита была и остается в Москве одним из главных приоритетов развития. Город не только выполняет все текущие обязательства, но и увеличивает выплаты, расширяют льготы, активно развивает адресную помощь.

В 2017 году столичные власти выделили на соцподдержку жителей города более 390 млрд рублей, а в 2018-м - запланировано около более 430 млрд. В 2017 году беспрецедентно повышены выплаты и пособия для целого ряда льготных групп: пожилых граждан, нуждающихся семей с детьми и др. При этом решение о перечне выплат и размерах их увеличения принято на основе предварительных консультаций с общественными организациями, представляющими интересы родителей, ветеранов, пенсионеров и др. Московские власти обсуждали с ними, какие выплаты и насколько нужно увеличить. Именно предложения общественников легли в основу итогового решения.

Помимо пособий, Москва практикует и другие формы социальной поддержки нуждающихся категорий граждан. В общей сложности более 4 млн жителей города имеют льготы по оплате "коммуналки", более 3,8 млн - по оплате городского транспорта. Отдельным группам горожан выделяют специальные электронные социальные сертификаты, по которым люди могут получить необходимые товары и услуги.

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