На Сахалине в ДТП с автобусом пострадали 5 человек

На Сахалине пьяный водитель джипа спровоцировал ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе две несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Дорожная авария произошла 1 января в 17 часов 40 минут по местному времени. Как говорится в сообщении ведомства, 33-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на север по дороге "Невельск - Томари - Аэропорт Шахтерск". По предварительным данным, уснув за рулем, на 36 километре трассы он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Hyundai.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека".