Вестерлунд возглавит сборную дивизиона Чернышева в Матче звезд КХЛ

Главный тренер "Салавата Юлаева" финн Эркка Вестерлунд будет наставником команды дивизиона Чернышева в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги-2018. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Изначально предполагалось, что командой дивизиона Чернышева будет рулевой "Авангарда" Андрей Скабелка. Но 29 декабря он был уволен из омского клуба, поэтому было принято решение произвести изменения в тренерском составе на Матче звезд.

Вестерлунд работает в "Салавате Юлаеве" с марта 2017 года - этот клуб стал для 60-летнего специалиста первым в России. До этого он тренировал исключительно на родине - его предыдущем клубом был "Йокерит". Кроме того, Вестерлунд возглавлял молодежную и главную сборные Финляндии, приводил национальную команду своей страны к серебряным и бронзовым медалям Олимпийских игр.