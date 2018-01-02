В Кузбассе ребенок получил травму глаза из-за попавшей в окно ракеты

В городе Киселевске Кемеровской области возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Двухлетняя девочка в новогоднюю ночь была ранена в глаз осколками стекла.

Как сообщили "РГ" в региональном ГУ МВД, оконное стекло в квартире на седьмом этаже неожиданно разбилось, когда семья вместе с ребенком любовалась новогодними фейерверками, которые пускали во дворах жильцы окрестных домов. Один из осколков стекла угодил девочке в правый глаз. Родители вызвали "скорую", врачи сообщили о проникающем ранении в полицию.

При осмотре квартиры были найдены фрагменты парашютной ракеты бедствия. Как предполагают полицейские, именно это пиротехническое изделие и пробило стеклопакет.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновника происшествия. Дело возбуждено по статье УК о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, максимальное наказание - шесть месяцев ареста. В отделе полиции "Красный камень" по городу Киселевску гарантируют анонимность каждому, кто сообщит следствию информацию о возможном подозреваемом.