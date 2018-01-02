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02.01.2018 22:15
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

СМИ сообщили о новой многомиллионной трансферной цели "Зенита"

Текст: Данила Жиляев

Петербургский "Зенит" готовится провернуть очередной многомиллионный трансфер. Как утверждает Daily Record, "сине-бело-голубые" намерены приобрести олимпийского чемпиона-2016 в составе сборной Бразилии, защитника "Сан-Паулу" Родриго Кайо.

Впрочем, если сравнить уже привычные трансферные "бомбы" питерского клуба с потенциальной покупкой Кайо, то бразилец обойдется "Зениту" практически бесплатно - петербуржцы предложили за него "всего" 12 миллионов фунтов (13,5 миллиона евро). Отметим, что в прошлом году "сине-бело-голубые" уже пытались заполучить 24-летнего футболиста, но он тогда отказался от перехода, хотя тогда за него российский клуб был готов отдать 18 миллионов евро.

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Похоже, в "Зените" отказались от идеи сделать из команды вторую сборную Аргентины. Возможно, пять игроков из этой страны в заявке клуба - достаточное количество, а может быть, руководство клуба заметило, что, несмотря на существенные денежные затраты на трансферы специально под Роберто Манчини, желаемого результата они пока не приносит: после осенней части чемпионата России "Зенит" делит второе место с чемпионом страны "Спартаком" и отстает от лидирующего "Локомотива" на восемь очков. Хотя, казалось бы, при столь мощном обновлении состава, что питерцы провели в межсезонье, они должны были сами уверенно возглавлять турнирную таблицу.

Любопытно, что если Кайо все-таки перейдет в "Зенит", то он будет всего четвертым легионером из Бразилии в истории клуба после Жулиано, Маурисио и, конечно же, Халка. Сейчас сложно судить, насколько он может усилить российскую команду, хотя Родриго - крепкий центральный защитник, который уж точно ничуть не слабее Эммануэля Мамманы или даже титулованного Бранислава Ивановича. Всю взрослую карьеру, которая началась в 2011 году, Кайо провел в "Сан-Паулу", сыграв за это время 254 матча за команду во всех турнирах и забив 11 мячей.

Кстати, если переезд Кайо в Россию пока под вопросом, то другой потенциальный трансфер "Зенита" не состоится точно. Ранее СМИ сообщали об интересе "сине-бело-голубых" к 22-летнему хорватскому нападающему "Ювентуса" Марко Пьяце, однако, как передает Чемпионат.com, агент игрока опроверг слухи о контактах с российским клубом и заявил, что его подопечный в нашу команду не переходит.

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