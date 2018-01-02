В Крыму будут работать фан-зоны во время ЧМ-2018

Новости

У берегов Шанхая затонуло грузовое судно 07:01
Начались испытания нового бронеавтомобиля для ВДВ 06:50
В Приморье в ДТП погибли четыре человека 06:32
Издатели Playboy хотят отказаться от печатной версии журнала 06:28
В Охотском море к аварийному траулеру подошел спасатель 06:10
В США крыса внесла изменения в расписание авиарейсов 05:57
В Перу при падении автобуса в пропасть погибли 48 человек 05:38
Захарова: США в ООН могут поделиться опытом разгона протестов 05:25
Трамп: Моя ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына 04:51
На юге Мексики крокодил утащил ребенка под воду 04:17
Из-за снега на трассе в США столкнулись почти 40 автомобилей 04:05
Вашингтон продолжит оказывать давление на Пакистан 03:42
Духовный лидер Ирана связал протесты в стране с внешними врагами 03:13
На восток Канады обрушится мощный снежный циклон 02:52
В Подмосковье пантера загрызла мужчину 02:32
В Перу автобус столкнулся с грузовиком и упал в пропасть 02:16
Воевавшую на стороне ДАИШ француженку задержали в Сирии 01:52
Рядом с посольством России в Иране усилили меры безопасности 01:33
"Верка Сердючка": Запрет показа фильмов из РФ на Украине - глупость 01:10
Лидер чемпионата Италии не смог пробиться в полуфинал Кубка страны 00:59
При нападении скотоводов в Нигерии погибли более 20 земледельцев 00:56
"Брюгге" подтвердил переход вратаря тульского "Арсенала" Габулова 00:17
США созовут специальное заседание СБ ООН из-за событий в Иране 02.01.2018
Определился первый полуфиналист молодежного чемпионата мира по хоккею 02.01.2018
Глава МИД ФРГ посетит линию соприкосновения в Донбассе 02.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Главные научные события 2018 года
Главные научные события 2018 года
02.01.2018 21:11
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Крыму будут работать фан-зоны во время ЧМ-2018

Текст: Данила Жиляев

В Крыму во время чемпионата мира по футболу 2018 будет работать как минимум две фан-зоны. Об этом сообщил глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха, сославшись на Международную федерацию футбола (ФИФА).

Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости
Кабмин одобрил законопроект о безвизовом въезде в РФ на ЧМ-2018

По его словам, ФИФА подтвердила организацию фан-зон в Крыму, однако пока что - неофициально. И пока неизвестно, сколько их будет в итоге.

"Мы отправили в ФИФА письмо, они устно подтвердили, что фан-зоны в Крыму будут разрешены, как и на всей территории России, но это все еще неофициально, - сказал Юрий Ветоха, чьи слова приводит ТАСС. - Мы пока не знаем, сколько их будет. Мы говорили точно о двух фан-зонах - в Севастополе и Симферополе, а остальное будем смотреть по требованиям ФИФА. Надеемся, что получим ответ как можно скорее".

Фан-зоны ЧМ-2018 будут находиться во всех 11 городах турнира, а также в других городах России. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.

Главное сегодня

КНДР отказалась разговаривать с Сеулом об участии в Олимпиаде
Глава Крыма назвал нацизм неотъемлемой частью идеологии Украины
Трамп продемонстрировал вмешательство в дела Ирана
Пушков прокомментировал отказ Польши от беженцев
Акцизы на бензин выросли в России с 1 января 2018 года