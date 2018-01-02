В Крыму будут работать фан-зоны во время ЧМ-2018

В Крыму во время чемпионата мира по футболу 2018 будет работать как минимум две фан-зоны. Об этом сообщил глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха, сославшись на Международную федерацию футбола (ФИФА).

По его словам, ФИФА подтвердила организацию фан-зон в Крыму, однако пока что - неофициально. И пока неизвестно, сколько их будет в итоге.

"Мы отправили в ФИФА письмо, они устно подтвердили, что фан-зоны в Крыму будут разрешены, как и на всей территории России, но это все еще неофициально, - сказал Юрий Ветоха, чьи слова приводит ТАСС. - Мы пока не знаем, сколько их будет. Мы говорили точно о двух фан-зонах - в Севастополе и Симферополе, а остальное будем смотреть по требованиям ФИФА. Надеемся, что получим ответ как можно скорее".

Фан-зоны ЧМ-2018 будут находиться во всех 11 городах турнира, а также в других городах России. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.