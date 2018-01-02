В Сочи при взрыве газа пострадали ребенок и двое взрослых

В Хостинском районе Сочи от взрыва бытового газа в расположенном по Новороссийскому шоссе частном доме пострадали ребенок и двое взрослых. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в оперативных службах региона.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу города информация о случившемся в Хостинском районе ЧП поступила в 13.40. Позвонивший сообщил о взрыве газового баллона в летней кухне частного дома.

От взрыва пострадали находившиеся в это время в помещении ребенок и двое взрослых. Все трое в настоящее время госпитализированы. Обстоятельства случившегося выясняются.