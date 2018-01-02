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02.01.2018 14:20
Рубрика: Общество

Россияне стали чаще жаловаться на некачественные платные медуслуги

Текст: Ольга Игнатова

За 11 месяцев прошедшего года в адрес управления Роспотребнадзора по Москве поступило 1137 обращений на оказание платных медицинских услуг. Об этом сообщается на федеральном сайте ведомства. Между тем в Татарстане за последние четыре года число жалоб на платные услуги выросло в три раза.

Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости www.ria.ru
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В 60% случаев люди жалуются на некачественные косметологические услуги, их навязывание, отсутствие медицинской лицензии у косметологов, на качество препаратов (у многих потребителей после оказания услуг проявлялись аллергические реакции). 23% обращений касалось некачественных стоматологических услуг.

13% россиян столкнулись с отказом в удовлетворении своих гражданско-правовых требований, связанных с возмещением ущерба, перерасчета платы и т.п. Еще 4% обратившихся в Роспотребнадзор уверяли, что им не была предоставлена полная и достоверная информация об исполнителе и оказываемых им услугах.

В этой связи Роспотребнадзор дал некоторые разъяснения по вопросам оказания платных медицинских услуг. Так, они могут осуществляться только при наличии у медучреждения лицензии на каждый вид деятельности. Организация должна указывать все сведения о себе и своей деятельности и на своем сайте в интернете, и в занимаемом помещении, в том числе данные о лицензии, перечень платных услуг с указанием цен в рублях, порядок и условия предоставления медпомощи, информацию о работниках, участвующих в оказании платных медуслуг, уровне их профессионального образования и квалификации. 

Фото: Игорь Филонов/ РГ
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Потребитель вправе потребовать для ознакомления копию учредительного документа медицинской организации, копию свидетельства о государственной регистрации, копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг).

В Роспотребнадзоре также рассказали о том, как должен составляться договор о предоставлении платных медицинских услуг. Если исполнитель причинил вред жизни или здоровью человека, то должен будет в полном объеме возместить ущерб. Если дело не удается решить мирным путем, то, при наличии подписанного сторонами договора, потребитель некачественной медуслуги вправе подать иск в суд.

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