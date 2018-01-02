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02.01.2018 13:34
Рубрика: В мире

Саакашвили позвал киевлян на митинг, на который сам не придет

Текст: Марина Алешина

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал киевлян участвовать в митингах под стенами МВД и Службы безопасности Украины в связи с убийством украинской правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом он написал на своей страничке в Facebook. Правда, сам он на этих демонстрациях не появится, но зато уверяет, что будет с протестующими "душой и сердцем".

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По словам экс-губернатора, расправа над Ноздровской, которая пыталась добиться справедливости в деле о гибели своей сестры, в 2015 году сбитой насмерть наркоманом из семьи судьи, стала следствием захвата власти на Украине криминалом. "Она позволила себе бороться с несправедливостью, не испугаться угроз. Ее убили", - пишет Саакашивили, уверяя при этом, что не собирается использовать смерть женщины для зарабатывания собственных политических очков.

Напомним, что Новый год лидер оппозиционного "Движения новых сил" встретил под стенами Рады в палаточном  городке - и уходить оттуда не собирается.

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