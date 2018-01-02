Турция в 2018 году планирует выпустить облигации в рублях и юанях

Облигации в российских рублях и китайских юанях намерена выпустить Турция в этом году. Об этом сегодня заявил вице-премьер республики Мехмет Шимшек.

По его словам, Анкара нацелена на сотрудничество со странами с серьезными фондовыми накоплениями.

"Мы впервые провели роуд-шоу в России, изучили рынок рублевых облигаций, первая реакция положительная, в 2018 году мы попробуем предложить наши облигации", - сообщил премьер-министр. Кроме того, по словам Шимшека, Турция собирается выпускать облигации в юанях.

Ранее стало известно, что Турция ожидает прибытия в страны не менее 6 млн российских туристов.