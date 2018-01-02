В Беларуси снова повысили пенсионный возраст

Очередной этап ежегодного повышения пенсионного возраста начался 1 января 2018 года. Это следует из указа №137 "О совершенствовании пенсионного обеспечения", сообщает БЕЛТА.

Напомним, Президент Беларуси 11 апреля 2016 года подписал указ №137, который предусматривает поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста и предполагает, что к 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины - в 58 лет.

Указ вступил в силу 1 января прошлого года. Таким образом, с 1 января 2018 года для мужчин возраст выхода на заслуженный отдых составит 61 год (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 июля по 31 декабря 1957 года), а для женщин - 56 лет (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 июля по 31 декабря 1962 года). Аналогично (на 3 года за 6 лет) увеличен возраст, дающий право на льготные трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет. Соразмерно общегражданскому будет постепенно повышаться предельный возраст состояния на военной службе военнослужащих.

По оценке, до 2022 года пенсия по возрасту будет назначаться примерно 55 тыс. человек ежегодно. По мере повышения пенсионного возраста соответственно увеличивается и предпенсионный возраст. В Беларуси установлены гарантии занятости для людей предпенсионного возраста. В Минтруда и соцзащиты подчеркнули, что охранные нормы в трудовых отношениях для работников предпенсионного возраста (заключение/продление контрактов до достижения "нового" пенсионного возраста) сохраняются.