В ЦИК заявили о небывалом количестве кандидатов в президенты

ЦИК РФ на конец декабря получил порядка 60 уведомлений от лиц, которые планировали стать кандидатами на пост главы государства. Впервые за последние годы оказалось так много желающих, отметили в комиссии.

Такой оценкой поделился член ЦИК Евгений Шевченко в интервью РИА Новости.

Из 60 уведомлений, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента, 21 поступило от партий, уточнил он. Представители 13 из них уже зарегистрировали своих уполномоченных представителей, многие кандидаты от этих партий открыли избирательные счета. При этом один из кандидатов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, уже официально зарегистрирован.

"Наплыв" кандидатов член комиссии связал с тем, что участвовать в президентской кампании стало технически легче.

- Видимо, это связано с тем, что меньшее количество подписей нужно предоставлять. Во-вторых, вообще увеличилось количество партий по сравнению с прошлыми выборами, и многие решили заявить о себе и участвовать в президентских выборах, - сказал Шевченко.

Впрочем, это ощущение довольно обманчивое.

- Почему-то многие руководители партий, которые не участвуют ни в местных, ни в региональных, ни в думских выборах, считают, что 100 тысяч подписей легко собрать, - поделился Шевченко. - Но любое количество подписей можно собрать, имея серьезную, разветвленную сеть региональных, местных и первичных отделений, а если ее нет, то даже 10 тысяч подписей собрать сложно.

Кроме того, в ЦИК напомнили, что обмануть поддельными подписями опытных экспертов с новейшей техникой нельзя. Ранее об этом заявляли в руководстве комиссии.

Шевченко уточнил, что до 3 лет лишения свободы грозит за фальсификацию подписей избирателей. Статья УК на эту тему "применяется к сборщику подписей и к лицам, которые удостоверяют подписные листы, а это могут быть уполномоченные партии, доверенные лица кандидата или даже сам кандидат".

Напомним, что самовыдвиженцам для того, чтобы пройти регистрацию в кандидаты, надо предоставить 300 тысяч подписей избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей. Кандидатам от непарламентских партий необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей (на один регион не более 2,5 тысячи). А кандидаты от парламентских партий освобождены от сбора подписей.

ЦИК продолжает собирать документы от самовыдвиженцев для регистрации группы избирателей в их поддержку до полуночи 7 января, а от кандидатов, выдвинутых от партий, до полуночи 12 января.