В Польше вандалы напали на офисы правящей партии

По меньшей мере два офиса польской правящей партии "Закон и справедливость" подверглись нападениям вандалов.

Так, в Варшаве были заклеены неизвестной субстанцией замки входных дверей в офисе одного из депутатов и евродепутатов. А в Куявско-Поморском воеводстве представительство другого парламентария облили краской, напомнив об ответственности политиков за самосожжение одного из активистов, информирует ТАСС.

Как надеются представители партии, виновные в актах вандализма будут наказаны. Кстати, аналогичный случай произошел в Польше и в декабре. По делу о поджоге офиса одного из депутатов на юге страны задержан молодой человек, которому уже предъявили обвинения в терроризме. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.