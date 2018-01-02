В результате крупного ДТП в США погибла 13-летняя девочка

В США произошло крупное ДТП, в результате которого погибла 13-летняя девочка. Более десяти человек получили ранения.

Трагедия произошла в штате Юта в канун Нового года.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел около 23 часов по местному времени (9 утра мск) к западу от города Грин-Ривер.

Дорожная патрульная полиция штата сообщает, что автобус, направлявшийся в Лас-Вегас, съехал с дороги и упал в овраг.

Тринадцатилетняя девочка скончалась на месте происшествия, 11 пассажиров госпитализированы. Водителя автобуса и еще двоих пассажиров отправили в больницу на вертолете.

Причина аварии не установлена. Пассажиры сообщили, что водитель мог испытывать проблемы медицинского характера.