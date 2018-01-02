В Риге задержан российский тележурналист

Новости

В посольстве РФ в Тегеране рассказали об усилении мер безопасности 19:04
ОАЭ не извещали РФ о запрете на поставки живых птиц 18:51
В Воронеже вооруженный преступник напал на полицейских 18:39
Видео: Кокорин станцевал на пляже в костюме панды 18:29
Угроза взрыва в доме на Рублевке не подтвердилась 18:21
Два человека погибли и пятеро пострадали при ДТП в Чечне 18:19
В Польше вандалы напали на офисы правящей партии 18:14
Актриса Кэтрин Хайгл показала интимное фото периода своей беременности 18:00
Ростуризм предупредил о беспорядках в Иране 17:57
В тюрьмах Франции установят круглосуточные телефоны 17:35
Видео: вышел самый короткий в истории кино фильм ужасов 17:17
Турция в 2018 году планирует выпустить облигации в рублях и юанях 17:15
Спрос на жилье в Москве вырос более чем на 50 процентов 17:05
Дом на Рублевке эвакуировали из-за угрозы взрыва 17:01
Музеи Москвы начали работать бесплатно 16:53
Евро начал год с нокаута доллару 16:37
Задержанного журналиста ТВЦ собираются выслать из Риги 16:29
Арестован сбежавший из колонии и убивший многодетную мать саратовец 15:50
Путин назвал уникальными все работы хореографа Григоровича 15:45
В Сочи при взрыве газа пострадали ребенок и двое взрослых 15:40
ЛНР: Киев перебросил тяжелое вооружение к линии соприкосновения 15:10
В российском парламенте сравнили марши в честь Бандеры в Киеве с поминками 15:01
Названы пять простых способов замедлить старение 14:35
Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне 14:31
На жителя Кубани завели дело за кражу елки 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Главные научные события 2018 года
Главные научные события 2018 года
02.01.2018 17:14
Рубрика: Общество

В Риге задержан российский тележурналист

Текст: Юрий Сизов
Латвийской полицией в центре Риги без предъявления каких-либо обвинений задержан журналист российского канала ТВЦ Анатолий Курлаев. Об этом он лично сообщил в интервью латвийскому радио Baltkom, вещающему на русском языке.

По словам репортера, который накануне прилетел в Ригу, в гостинице спецслужбы его не застали. Полицейские его "задержали уже в торговом центре", и объявили, что у него пожизненный запрет на въезд в Латвию. Его причины стражи порядка не объяснили. "Запрет действителен с 2015 года и подписан Министерством внутренних дел", - заявил Курлаев.

В Латвии намерены лишить аккредитации русскую частную школу

Журналист сообщил также, что на момент интервью он продолжает находиться в полиции и, скорее всего, в ближайшее время его депортируют из Латвии. "Сейчас меня из полиции привезут в ведомство, занимающееся депортацией. После чего будут провожать до самолета", - добавил Анатолий Курлаев.

Напомним, в конце ноября Государственная пограничная охрана (ГПО) задержала трех россиян, направлявшихся на турнир военно-спортивных игр Airsoft. Они также были включены в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию. Россияне были задержаны во время паспортной проверки в международном автобусе и депортированы из страны.

Главное сегодня

КНДР отказалась разговаривать с Сеулом об участии в Олимпиаде
Глава Крыма назвал нацизм неотъемлемой частью идеологии Украины
Трамп продемонстрировал вмешательство в дела Ирана
Пушков прокомментировал отказ Польши от беженцев
Акцизы на бензин выросли в России с 1 января 2018 года