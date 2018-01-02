В Риге задержан российский тележурналист

Латвийской полицией в центре Риги без предъявления каких-либо обвинений задержан журналист российского канала ТВЦ Анатолий Курлаев. Об этом он лично сообщил в интервью латвийскому радио Baltkom, вещающему на русском языке.

По словам репортера, который накануне прилетел в Ригу, в гостинице спецслужбы его не застали. Полицейские его "задержали уже в торговом центре", и объявили, что у него пожизненный запрет на въезд в Латвию. Его причины стражи порядка не объяснили. "Запрет действителен с 2015 года и подписан Министерством внутренних дел", - заявил Курлаев.

Журналист сообщил также, что на момент интервью он продолжает находиться в полиции и, скорее всего, в ближайшее время его депортируют из Латвии. "Сейчас меня из полиции привезут в ведомство, занимающееся депортацией. После чего будут провожать до самолета", - добавил Анатолий Курлаев.

Напомним, в конце ноября Государственная пограничная охрана (ГПО) задержала трех россиян, направлявшихся на турнир военно-спортивных игр Airsoft. Они также были включены в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию. Россияне были задержаны во время паспортной проверки в международном автобусе и депортированы из страны.