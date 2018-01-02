В тюрьмах Франции установят круглосуточные телефоны

Министерство юстиции Франции решилось на оригинальный эксперимент, планируя к концу 2018 года начать установку стационарных телефонов в каждой камере 178-ми французских тюрем. Об этом во вторник сообщает francetvinfo.fr.

Эти телефоны будут доступны 24 часа в сутки, чтобы задержанные могли связаться с членами своей семьи после работы или занятий в школе. Заключенные смогут звонить по номерам, санкционированным судьей или администрацией тюрьмы. У каждого задержанного будет возможность делать звонки по четырем номерам. В случае нарушения права пользоваться телефонами будет лишен не только заключенный, но и его сокамерники. Уже объявлен тендер на подписание контракта весной и установки первых стационарных телефонов в камерах в конце 2018 года.

Судебные власти сочли удачным эксперимент, который проводился на протяжении полутора лет в тюрьме Монтмеди в Маасе. Заключенные получили возможность больше общаться со своими семьями, что снимает психологическую напряженность и способствует их лучшей реинтеграции в общество на выходе из тюрем.

Издание уточняет, что только в первом квартале 2017 года у французских заключенных было изъято около 20 тысяч мобильных телефонов, сим-карт и зарядных устройств. Некоторые задержанные используют мобильные телефоны, чтобы поддерживать связь с преступными сетями. Поэтому администрация тюрем продолжает работать над приобретением новых технологий для блокирования работы мобильных сетей. На эти цели власти Франции выделили министерству юстиции 15 миллионов евро.